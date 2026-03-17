Gaziantep'te hafta sonu başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren yoğun yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken bazı bölgeler adeta göle döndü. Eski Nizip yolu üzerinde bulunan Şehitkamil ilçesinin kırsal Bilek (Güreniz) Mahallesi'nde de etkili olan yağış nedeniyle sel oluştu. Mahallenin yüksek kesimlerinden yola akan sel suları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kent merkezinde ise özellikle alt geçitler ve düşük kotlu bölgelerde su seviyesi kısa sürede yükseldi. Bazı sürücüler araçlarıyla su birikintilerinin içinde mahsur kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kentin farklı noktalarında özellikle dar sokaklarda su seviyesi hızla yükselirken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kentte yağışın bugün de etkili olması bekleniyor.