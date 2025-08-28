Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı alzaymır merkezini artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete almaya hazırlanıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde Alzheimer Hastaları ve Yakınlarının Buluşma Merkezi olarak 2018 yılında hizmet vermeye başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600 alzaymır hastasına ulaşan merkezin 2. Şubesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda ilk şubesi 100 kişilik bir kapasiteye sahip olan merkezin yeni şubesinin inşaatını tamamlandığında tek seferde 500 hasta kapasitesiyle danışanlarına hizmet sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir ile hayırsever Uslu ailesi iş birliğinde hayata geçirilecek ve Meral – Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi adını taşıyacak projenin toplam alanı bin 920 metrekareden oluşacak. 800 metrekare oturum alanına sahip olacak proje, 2 katlı olup bin 600 metrekare de kapalı alanı bulunacak.

Bin 120 metrekareden oluşacak özel bir bahçesinin de bulunduğu projede, alzaymır hastalarının hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarına cevap verilecek. Doğanın iyileştirici gücünün göz ardı edilmediği bu projede, duyusal bitkiler, yürüyüş yolları, oturma alanları ve hobi bahçeleri bulunacak.

Alzaymır hastalarının sosyal hayata aktif katılımını desteklemenin yanı sıra hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın hedeflendiği merkezde, yaşam odası, eğitim atölyesi, müzik ve dans atölyesi, iş ve uğraş atölyesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, beden eğitimi ve spor salonu, akıl ve zeka oyunları atölyesi, duyu bütünleme odası, aromaterapi sınıfı ve terapötik bahçe yer alacak.

DUYU BÜTÜNLEME VE TERAPÖTİK BAHÇEYLE YENİ BİR DÖNEM

2. Şube’yi benzersiz kılan en önemli özelliklerin başında, Türkiye’de ilk kez alzaymır hasta merkezinde kullanılacak olan Duyu Bütünleme Odası ve örnek teşkil edecek nitelikte tasarlanmış Terapötik Bahçe geliyor.

Alzheimer hastalarının zihinsel uyarımını desteklemek ve duyusal algılarını güçlendirmek amacıyla özel olarak tasarlanan bu alan, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Görsel, işitsel, dokunsal ve vestibüler uyaranlara dayalı uygulamalar sayesinde hastaların kaygı düzeyleri azaltılmakta, zihinsel aktivite teşvik edilmekte ve bedensel farkındalıkları artırılıyor. Bu uygulama, Alzheimer hastalarının sakinleşmesine, dikkat süresinin uzamasına ve günlük yaşam becerilerinin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Merkezde verilen hizmetler bunlarla da sınırlı kalmayıp, psikolojik destek, sağlık ölçümleri, aile eğitimleri, moral ve motivasyon etkinlikleri, öz bakım desteği ve son olarak ulaşım gibi konularda da danışanlara yardımcı olup onlara verile bu profesyonel hizmette önemli kolaylıklar ve faydalar sağlıyor.