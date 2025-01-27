Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada savrulan motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Feci kazada motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı ilçesi kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Özmiço’nun (16) kullandığı 27 AYC 775 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu. Motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Baran Özmiço ve yanındaki arkadaşı Yusuf Cihangilgil’in (15) hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuğun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.