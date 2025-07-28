Gaziantep’te meslek lisesinin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede ve çatıda büyük hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saat 09.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’ndeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mobilya atölyesinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında kısa sürede büyürken 112 Acil Çağrı Merkezi yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, 5 saatlik çalışmayla söndürüldü

Yangın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için olay yerine ekskavatör çağırarak çatıyı yıktı. Yıkılan çatının altındaki alevler ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ekiplerin çatıdaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.