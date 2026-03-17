Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesinde fiyat etiketi, gıda güvenliği ve hijyen denetimleri artırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte şehir genelinde fiyat etiketi, gıda güvenliği ve hijyen konularında denetim yapıyor. Artan alışveriş ve yeme içme hareketliliği nedeniyle sahadaki kontroller yoğunlaştırıldı. Kurallara aykırı uygulamalara karşı mevzuat çerçevesinde cezai işlem yapılıyor.

'Bayram öncesi daha sıkı bir çalışma yürütüyoruz'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Ramazan süresince ekiplerin sahada görev yaptığını söyledi. Yıldırım, 'Biz, Ramazan süresince tüm ekiplerimizle sahada yer aldık. Biz 2 bini aşkın iş yerine denetim yaptık. Fiyat etiketi, tarihi geçmiş ürünler, ücret tarifeleri gibi konularda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla daha sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki amaç, esnafı korumak aslında. Bir tarafta fırsatçılık bir tarafta adil esnaflar yer alıyor' dedi.

Fırsatçılığa karşı denetimleri artırdıklarını ifade eden Yıldırım, 'Biz fırsatçılara yönelik denetimlerimizi artırarak onları devre dışı bırakıyoruz. Böylece adil esnafımızı korumak istiyoruz. Biz eğer esnafımızı yeri geldiğinde denetimlerle bunaltıyorsak da onlar artık bizi anlıyor. Amacımız, fırsatçılara yönelik denetimi artırarak hem tüketicinin hem de işletmenin haklarını korumak' diye konuştu.

Denetimlerin özellikle ana arterlerde yoğunlaştığını belirten Yıldırım, usulsüzlük tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandığını aktararak, 'Burada 4 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye ulaşan ürün odaklı yaptırımlarımız oluyor' ifadelerini kullandı.

'Amacımız, tüketicimizin ekonomik menfaatini korumak'

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman ise tüketicinin ekonomik menfaatini korumak, dürüst esnafı desteklemek ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla Ramazan ayında ve bayram öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda özellikle tatlıcılar, kasaplar, fırınlar, baklavacılar ve bayram şekeri satan işletmelere ağırlık verildiğini ifade eden Kahraman, Ramazan ayı boyunca 2 bin 150 işletmede yaklaşık 172 bin ürünün denetlendiğini ve bu kapsamda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi.