Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 tır ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi fıstık hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, fıstık halinden D-400 karayoluna çıkış yapan Halil İbrahim Yılmaz (19) idaresindeki 35 BGK 894 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen N.Y. kontrolündeki 27 AOF 320 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştıktan sonra savrularak H.Y. idaresindeki 27 AVB 295 plakalı Audi marka otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 BGK 894 plakalı aracın genç sürücüsü Halil İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.