Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 24 vatandaşı 1 milyon 83 bin TL dolandıran 32 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Mayıs ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 24 vatandaşı 1 milyon 83 bin TL dolandıran 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.