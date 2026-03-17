Gastronomi şehri Gaziantep'in geleneksel bayram ikramları olan Antep fıstıklı ve sade kurabiye, kerebiç ve diğer pasta çeşitleri bayram yaklaşırken hem evlerde hem de fırınlarda hazırlanarak ağızları tatlandırması için hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te evlerde, dükkanlarda, çarşı ve pazarlarda bayram hazırlıkları hız kazandı. Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri için mutfaklarda ve imalathanelerde hazırlıklar başlarken, çarşı ve pazarlarda da yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar yuvalamadan baklavaya, kurabiyeden pastaya, şekerden çikolataya kadar birçok hazırlık için kolları sıvadı. Bayram heyecanının hissedilmeye başlandığı kentte alışveriş hareketliliği de dikkat çekiyor.

Bayram sofralarının zengin olması da büyük önem taşıyor

Bayram hazırlıklarının sadece geleneksel yemeklerle sınırlı kalmadığı kentte evlerde kurabiye, kerebiç, pasta ve çeşitli tatlıların hazırlanması da bayram gelenekleri arasında yer alıyor. Bayram günlerinde misafir ağırlama kültürünün güçlü olduğu kentte bayram sofralarının zengin olması da büyük önem taşıyor. Birçok evde pasta, kurabiye ve farklı tatlı çeşitleri hazırlanarak bayram ziyaretleri için sofralar hazırlanıyor.

Evlerde yapılan hazırlıkların yanı sıra kentteki fırın ve pastanelerde de bayram hareketliliği yaşanıyor. Antep fıstıklı kurabiyeler, kerebiç ve baklava tezgahlarda yerini alırken, siparişlerde de artış görülüyor.

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden olan kurabiye ve kerebiç ile diğer pasta çeşitleri kentte bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor. Zahmetli hazırlanışı nedeniyle özel günlerin simgesi haline gelen lezzetler, bayramın vazgeçilmez ikramları arasında yer alıyor.

Ramazan Bayramı'nda eve gelen misafirlere ikram edilen kurabiye ve kerebiçin yapımı için pastane ve fırınlarda ustalar, yoğun emek sarf ediyor. Sade, cevizli ve Antep fıstıklı olarak yapılan Gaziantep'e özgü kurabiye ve kerebiç ile diğer pasta çeşitleri, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Gaziantep'e özgü Antep fıstıklı kurabiye ve kerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyleyen pasta ustası Ömer Doğan, kentin bayram ikramlıklarının evlerin yanı sıra pastanelerde ve fırınlarda da yapıldığını bildirdi.

Kerebiçin yapımına ilişkin bilgi veren Doğan, 'İrmik, un ve sadeyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 280 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz' dedi.

'Kurabiye olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezimiz'

Doğan, bin bir emek ve zahmetle hazırladıkları pasta çeşitlerinin Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderdiklerini belirterek, 'Gaziantep halkı olarak bayramlara özel olarak hazırladığımız kuru pastalarımız, kahkelerimiz, kurabiyelerimiz var. Yine kandil simitlerimiz ve Ramazan'a özel olarak Halep kahkesi çıkarıyoruz. Bayrama 3-4 gün kaldı. Biz kuru pasta tezgahımızı açtık ve müşterilerimizi bekliyoruz. Gaziantep halkı genelde kahkesini evde yapmayı sever. Yalnız destek amaçlı ise bizden de faydalanırlar. Biz de tüm misafirlerimizi hazır bir şekilde bekliyoruz. Gaziantep'e has kahke çeşitlerimiz var. Gaziantep çubuğumuz var. Pekmez ve çörek otuyla yaptığımız köylü kahkemiz var. Kurabiyemiz var. Kurabiye olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezimiz. Sadeyağ ile yapıyoruz ve tüm fıstık kullanıyoruz. Tüm fıstığı çekiyoruz. Sadeyağ ile iyice yediriyoruz. Rengini veriyoruz. Fırınlarda pişirip tezgahımıza alıyoruz' şeklinde konuştu.

'Unsuz yapılan çeşitlerimiz vazgeçilmezdir'

Kerebiç ve kerevizin de büyük ilgi gördüğünü belirten Doğan, 'Kereviz, kurabiyemiz, kerebiç ve kahke yılda iki defa çıkıyor. Sadece bayramlara özel olarak çıktığı için en çok talepte bu çeşitlerimize oluyor. Kereviz ve kerebiçlerimiz çok güzel, özellikle fıstıklısı çok beğeniliyor. İçerisine sadece toz şeker, ceviz ve tarçın atıyoruz. Sade kurabiyemiz, fıstıklı kurabiyemiz ve tuzlu kuru pastalarımızda var. Yine unsuz yapılan çeşitlerimiz vazgeçilmezdir' ifadelerini kullandı.

'Yoğun mesai yapıyoruz'

Bayram sabahına kadar mesai yaptıklarını belirten Doğan, 'Yoğunluğumuz başladı ve ustalarımız fazla mesaiye başladılar. Çünkü önümüzde 3-4 günlük kısa bir süre var. Bu süre zarfında tüm çeşitlerimizi yetiştirmeye ve tezgahlarımızı dolu dolu göstermeye çalışıyoruz. Bu süreçte oluşan sirkülasyonu güzel sağlamamız gerekiyor' dedi.

'Fıstıklı ürünler tercihimizdir'

Bayramda misafirlerine kentin eşsiz lezzetleri olan Antep fıstıklı pasta çeşitlerini ikram etmek için alışverişe çıktığını belirten vatandaşlardan Aynur Yılmaz, 'Ramazan Bayramı'nın Gaziantepliler için çok büyük bir önemi vardır. Biz her zaman için bayramda gelen misafirlerimize çok önem veririz ve bu yüzden de en güzel çeşitlerimizi ikram etmek için alırız. Bayram içinde en güzel ürünler fıstıklı ürünler ve en çokta fıstıklı kurabiye ile kerebiç tercihimizdir' diye konuştu.