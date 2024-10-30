Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Türkiye’yi mercek altına alarak Anadolu’nun zenginliklerini yakından görmek ve tanımak için ilk gezilerini Ankara’ya düzenledi. Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen öğrenciler Gazi Meclis ve Anıtkabir’i de ziyaret etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal zenginlikleri yakından görme ve incelemeyi hedefleyen Gaziantep Kolej Vakfı’nın kültürel geziler kapsamında ki ilk durağı Ankara oldu. GKV Sosyal Etkinlikleri Yürütme Kurulu tarafından organize edilen ve GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Meliha Bolat rehberliğinde okul öğretmenlerinden Dilara Ulu Tuğba Şen ve Burak Tümbaş’ın gözetiminde 40 öğrencinin katıldığı GKV kafilesi Ankara’ya gitti. Gezi kapsamında Safranbolu’ya giden öğrenciler burada safran çiçeği ve geleneksel taş evleriyle ünlenen Safranbolu ilçesinde incelemeler yaptı. Safranbolu’da Hıdırlık Tepesi Panaroması ve Tarihi Safranbolu Çarşısı gezilerek gezilirken günün sonunda kafile rotasını Ankara’ya çevirdi. Gezinin ikinci günü "Atatürk Evi, 1.TBMM, 2.TBMM" ve sonrasında "Anıtkabir" ziyaret edildi.

GKV’liler Anadolu’yu yakından tanıyor

Düzenlenen kültür ve inceleme gezisiyle ilgili değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kültürel geziler kapsamında ki ilk gezide Safranbolu ve Ankara’ya planlandı. Bu gezi ile öğrencilerimiz öncelikle Başkentimiz Ankara’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler ile yakın tarihimizle ilgili önemli kazanımlara elde ederken bir yandan da ülkemizin sahip olduğu kültürel, sanatsal değerler ve doğal güzellikleri yakından görme şansını yakalamaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin farklı kentlerine yönelik öğrenci gezilerimiz devam edecektir” dedi.

Safranbolu ve Ankara’da incelemelerini tamamlayan öğrenciler Gaziantep’e döndü.