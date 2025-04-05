Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları ve takımları, 2024-2025 sezonunda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılarla şehrin adını spor dünyasına altın harflerle yazdırdı.GAZİANTEP (İGFA) - Spor altyapısına yaptığı yatırımlar ve sporculara sağladığı desteklerle öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki spor kulübü aracılığıyla başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 farklı branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele etti; 6 dünya birinciliği, 4 Avrupa birinciliği ve çok sayıda Türkiye derecesi elde etti. Bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla Gazi şehre büyük gurur yaşattı.

DÜNYA ARENASINDA GAZİANTEP RÜZGARI

Uluslararası arenada dikkat çeken performanslar sergileyen sporcular, dünya klasmanında önemli başarılar kazandı. 2025 Dünya U13 Tek Erkekler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Ahmet Yiğit Gülenler dünya üçüncüsü oldu. Moldova’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda engelli bilek güreşi kategorisinde Mustafa Dinleyici dünya birinciliğini elde ederken, Sude Naz Cin dünya üçüncüsü oldu. Ahmet Efe Kendirci sağ kolda dünya birincisi, Hamza Kendirci ise U23 sol kolda dünya üçüncüsü oldu.

TAKIMLAR MADALYALARI TOPLADI

2024 Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Enes Bilben, Ferizan Gocuk, Halime Eke ve Büşra Beyazbal’dan oluşan takım, dünya birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Muhammed Alper Arslan dünya birincisi, Ahmet Koyunlu ise dünya ikincisi oldu. 2024 Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda Enes Bilben dünya üçüncüsü olurken, Halime Eke ve Büşra Beyazbal dünya ikinciliği elde etti.