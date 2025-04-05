Akçakoca Çiçekpınar köyünde samanlık yangının maddi hasar meydana geldi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çiçekpınar köyünde Necmettin Şahinkaya’a ait samanlık henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı küle döndürdü.

Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.