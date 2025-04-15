Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında Bebek Dostu Kurum Belgesi, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" çerçevesinde ise ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi’ verildi.

Her iki program doğrultusunda kurumlara yönelik uygulanan projelerde belgeleri alan ilk kurum olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne belgeler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol tarafından Başkan Fatma Şahin’e takdim edildi.

Bebek Bakım ve Emzirme Odası’yla farkındalık sağlandı

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bina içerisine kurulan Bebek Bakım ve Emzirme Odası, annelere kolaylık sağlarken farkındalık oluşturdu. Anne sütünün faydalarının anlatıldığı, emziren annelere özel düzenlenen bu alan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni Bebek Dostu Kurum belgesini almaya teşvik etti.

"Doğumdan ölüme herkesin yanındayız"

Belgelerin takdimi sırasında konuşan Başkan Fatma Şahin, verilen belgeler için teşekkür ederek, "Bir annenin tüm ihtiyaçları ve doğumundan itibaren bebeğin gelişimine katkıda bulunduğumuz projelerle bu unvanı almak bizler için çok kıymetli. Bebek dostu olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Yapılan işlerimizin bakanlığımız tarafından görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği. Doğumdan ölüme herkesin yanındayız. Herkesin canı malı ailesi bize emanet. Bu emanetlerin en güzeli de bebeklerimiz. Öncelikle biz daha anne karnındayken bebeklerimizin sağlıklı beslenmesinden tutun, gebe okuluna, kırsal doğum yapan annemizin şehre gelmesini sağlayacak gebe oteline, bir de bunları yaşamış biri olarak bunların her birine küçük desteklerin bile çok güzel sonuçlar aldığını bize gösterdi. Bebek dostu olmak çok güzel duygu. Bu model birlikten kuvvet doğar modeli. Gaziantep’te de bu desteği yanında hissettiğimiz herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Obezite sadece görünümü değil, sağlığı da bozuyor"

Gastronomi şehri Gaziantep’in sporla daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirten Şahin, "Günlük 10 bin adımını atmazsan, 3 litre suyunu içmezsen, yeterince spor yapmazsan bu obeziteye dönüşüyor. Sadece görünüm değil, sağlık da bozuluyor. Hastalığı önlemenin yolu koruyucu tedbir. Her şeyin başı sağlık" ifadelerini kullandı.

"Aile kart uygulaması yolda"

Konuşmasında yeni bir projeyi daha duyuran Başkan Şahin, Aile Haftası’nda Aile Kart uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, "Yapay zeka ile bir uygulamada bütün projelere çok kolay ulaşılacağı akıllı şehir altyapısını oluşturuyoruz. Hepsini hazırlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmaları toparlayarak, Aile Akademisi’ni de içine alarak Aile Kart’ı çalışmalarına başladık. Bebekten başlayarak bebek dostu olmak, dostlukların en güzeli. Çok teşekkür ediyorum. Anne sütü çok mühim. Normal doğum çok önemli. Fıtrata uygun sağlık hizmeti çok mühim. Tüm destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımıza sağlık politikalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz"

Gaziantep’te yürütülen bölge çalışmaları kapsamında kentte bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Başkan Şahin’e teşekkür ederek, "Başkanımız Fatma Şahin’e hem sağlık kuruluşlarımıza hem de sağlık politikalarına verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bebek dostu kurum sertifikamızın bizim açımızdan çok büyük bir önemi var. Belediyemizin ve tesislerimizin anne sütünün faydalarının anlatıldığı hem de emziren annelerimiz geldiğinde ortamın en güzel şekilde sağlandığı kurum olduklarını belirterek belgeyi vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer belgemiz ise belediyelerimiz ve tesislerimiz asrın problemi olan obezite ve fazla kilolarla mücadele noktasında Türkiye’de birçok projesiyle örnek olduğu gibi yine beslenme dostu olarak sağlıklı besinlerin verildiği, fazla kilolardan kurtulma noktasında imkanlar sağlandığı, fiziksel aktiviteyi önceleyen bir kuruluş olma belgesini kazanmış oldu" diye konuştu.

Büyükşehir, yürüttüğü çalışmalarla belgeyi almaya hak kazandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bireylerin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen Kurumlar Programı"na başvurmuştu.

Program kapsamında kurum içinde sağlıklı gıda teminine yönelik düzenlemeler yapıldı, sağlıklı besin seçeneklerine öncelik tanındı. Fiziksel aktiviteyi destekleyen uygulamalar hayata geçirilerek merdiven kullanımı teşvik edildi. Sağlıklı yaşamı teşvik edici afiş, broşür ve görsel materyallerle farkındalık artırıldı. Kurum politikalarına sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite başlıkları entegre edilerek üst yönetim düzeyinde sahiplenme sağlandı. Ayrıca kurum içi eğitimlerle çalışanların bilgi düzeyleri yükseltilmeye çalışıldı.