Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından doğa ile kurulan bağ ve çevreye karşı sürdürebilirliği artırmak amacıyla "Doğada Şenlik Çevre Haftası Buluşması" etkinliği ilk kez düzenlendi.

Erikçe Macera Park’ında gerçekleşen etkinlikte çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak hedefiyle yapılan "Geri Dönüşüm Evde Başlar" projesinin lansmanı da yapıldı.

"Geri dönüşüm evde başlar" projesi için imza töreni düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından "Geri Dönüşüm Evde Başlar" Projesi için Büyükşehir Belediyesi ve STK’lar arasında sıfır atık çalışmalarında farkındalıklarının artırılmasına yönelik protokol imzalandı. İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve STK başkanları katıldı.

Daha yaşanabilir bir çevre ve sıfır atık hedefiyle düzenlenen buluşmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, MAM Kutup Araştırmaları Baş Uzmanı Araştırma Dr. Atilla Yılmaz, Kanun Enstrümanı Yapım Ustası Burçin Bayar Babaoğlu, WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Güner Ergün, Gaziantep Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kayın katıldı.

"Çocuklarımızı korumamız için doğamızı korumamız lazım"

5 Haziran Çevre günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte tüm katılımcılara ve emek verenlere teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Şahin Antartika’da bulunduğunu günlerde küresel ısınma sıkıntısına şahit olduğunu, geleceği ve çocukları zor duruma sokacağını anlattı.

Hava durumunun her yıl farklı bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Fatma Şahin, "Gaziantep’te bu kış Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Geçen yılda süper hücre yaşandı. Aynı anda gök gürüldüyor, şimşek çakıyor, yıldırım var. Yağmur yağıyor, dolu vuruyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Alleben taştı taşıyor. Sevgili çocuklar bu kadar önemli bir konuyu konuşmak için buraya geldim. İyi ki gitmişim. Ben geldim gidiyorum. Yarın siz burada olacaksınız. Çocuklarımızı korumamız için doğamızı, ağacı, çiçeği, böceği korumamız lazım" şeklinde konuştu.

"Biyolojik mücadele etmemiz lazım"

Doğanın dengesinin bozulduğunu ve kene sorunlarının ortaya çıktığını belirten Başkan Şahin, "Kene niye çoğaldı? Kekliği azalttık çünkü. Keklik azaldı. Bizi öldürüyor. Ben de şimdi öğreniyorum. Bizim ekibe hemen dedim ki kene neyi sevmez? Nasıl mücadele edecek? Bir de biyolojik mücadele etmemiz lazım. İyiliği, sevgiyi, doğayı koruyan WWF’imiz var. WWF’in networküne Gaziantep Modeli’ni girdirmemiz lazım. O yüzden biz WWF’te çok iyi bir paydaş olduk. We Love Gaziantep’te dünya birincisi olduk. Bu şehir akıllı şehir olacak, dirençli şehir olacak, yeşil şehir olacak ama onun için üçüncü dönüşüm lazım. Zihinsel dönüşüm. Akıllı şehir, dirençli şehir, yeşil şehirle birlikte zihinsel bir dönüşüm lazım. Çocuklar burası bize emanet. Dünya bize emanet" şeklinde konuştu.

"Bu noktada biz il olarak çok özel şeyler yapıyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı açılış konuşmasında çevrenin sonra zamanlarda üzerinde durulan önemli bir konu olduğunu belirterek, "Bu noktada biz il olarak çok özel şeyler yapıyoruz ve çok daha özel şeyler yapmayı planlıyoruz. Bunun da mihmandarlığını her güzel işimizde olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Bakanımız. O bizim için gerçekten büyük bir şans. Yapabildiğimiz tüm koordinasyonla, tüm birlikte ve uyumlu çalışma azmiyle elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla beraber her konu olduğu gibi bu konuda çalışıyoruz. Dünya artık bize bağırıyor ‘Ey insanoğlu beni çok hor kullandın, beni çok kirlettin ve kirletmeye devam ediyorsun’ diyor. Yavaş yavaş bizlere de şehirlere de yaşam alanlarına da sirayet ediyor" açıklamasında bulundu.

"Bu günden alınan tedbirler gelecek için çok önemli"

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz yaptığı açılış konuşmasında ekolojik sürdürülebilir ve çevre bilincinin sağlanması açısından bu tarz etkinliklerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "etkilerin neticesinde önümüzdeki 20 yıl içerisinde ciddi iklim göçlerinin oluşabileceği göz önünde bulundurulduğunda aslında bugünden alınan tedbirlerin gelecek adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum. İlk yaşlarından itibaren çocuklarımıza aşılayacağımız geri dönüşüm konusundaki hassasiyet ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından da son derece önemlidir" diye konuştu.

Kutup Araştırmaları Baş Uzmanı Araştırma Dr. Atilla Yılmaz yaptığı konuşmasında kutup bölgelerindeki mikro plastiklere değinirken, Kanun Enstrümanı Yapım Ustası Burçin Bayar Babaoğlu hayalleriyle işini birleştirerek bu işe adım attığını anlattı.

WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Güner Ergün amaçlarının insanların doğa ile uyum içinde olması gerektiğini belirterek doğa tahribatı, kirlilik, biyolojik çeşitlilik koruma alanlarında çalıştıklarını belirtti. Gaziantep Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kayın ise geri dönüşüm ile gelecek için burada olduklarını belirterek, insanoğlunun sanayi süreciyle birlikte atık sorununa neden olduğunu belirtti.

Sıfır atık, geri dönüşüm, iklim mücadeleleri konularında farkındalıklarla çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikte protokol ile birlikte alanda geri dönüşümle atık ile yapılan sanat eserlerinin yer aldığı çevre ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Babaoğlu’nun sergisi ve Bahattin Kayalı İlkokulu öğrencileri defile gösterisi yaptı

Burçin Bayar Babaoğlu’nun atık malzemelerden yaptığı müzik aletlerinin sergisinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Babaoğlu’nun hazırladığı kısa bir müzik dinletisi gerçekleşti.

Ayrıca Bahattin Kayalı İlkokulu öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı "Geri Dönüşüm Defilesi" ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir gösteri düzenlendi.