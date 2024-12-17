Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve öğretmenler için yüzde 10 indirim ile üniversite öğrencilerine 22 ücretsiz biniş hakkı uygulamasıyla toplu taşıma desteklerini sürdürüyor.

Eğitime desteğini aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada da öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında olmaya devam ediyor. Genç Gaziantep mobil uygulaması üzerinden, Gaziantep’te ikamet eden üniversite öğrencilerine 22 ücretsiz biniş hakkı sağlanıyor. Böylece öğrenciler, toplu taşımada daha ekonomik ulaşım imkanına kavuşurken sosyal yaşamlarına da katkı sağlanıyor.

Öğretmen ve öğrencilere toplu taşımada yüzde 10 indirim

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl başlattığı uygulamayla mevcut öğrenci indirimlerine ek olarak yüzde 10 indirim sağlayarak eğitim camiasına desteğini sürdürüyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Koordinasyon Toplantısı’nda gelen talep üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından alınan kararla öğretmenler ve öğrenciler, toplu taşımada yüzde 10 indirimle seyahat etmeye başladı.