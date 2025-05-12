Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 80 farklı tesisiyle sporu toplumun her kesimine ulaştırarak "Spor Dostu Kent" misyonunda örnek bir başarıya imza atıyor. Başkan Fatma Şahin’in liderliğinde yürütülen çalışmalarla, şehirde spor bir yaşam kültürü haline gelirken, gençlerden yetişkinlere, amatörlerden profesyonellere kadar 8 milyon kişi bu imkânlardan faydalandı.

Gaziantep, sporda tesisleşme ve erişilebilir eğitimlerle hem Türkiye’nin hem de dünyanın dikkatini çekiyor. Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehir, bu alandaki istikrarı ve başarısıyla diğer illere örnek oluyor.

Kentte, futboldan yüzmeye, e-spordan doğa sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren tesisler, yalnızca sportif başarıların değil, aynı zamanda sağlıklı ve aktif bir yaşamın kapılarını aralıyor. Bu tesislerde yetişen sporcular, ulusal ve uluslararası arenalarda Gaziantep’i madalyalarıyla gururlandırıyor.

Tesis türlerine bakıldığında içerisinde birçok branşı barındıran 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 5 futbol sahası, 3 macera parkı, bir kitap kafe, bir tenis kortu, bir doğa akademisi, bir e-spor merkezi, bir obezite merkezi, bir gençlik merkezi, bir kamp merkezi, 36 eğitim sanat merkezi, 6 sosyal tesis yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun yalnızca bir aktivite değil, bir yaşam kültürü olmasını hedeflediklerine değinerek, "Her yaştan ve her kesimden insanın bu tesislerden yararlanarak sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken, onların başarılarıyla şehrimizi uluslararası arenada gururlandırıyoruz. Spor dostu bir kent olarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.