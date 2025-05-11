Gaziantep’te jandarma ekiplerinin iki iş yerine operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde C.D ve A.D. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. Söz konusu işyerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan gümrük kaçağı 57 adet akıllı telefon, 945 adet akıllı kol saati, 895 adet kablosuz kulaklık, 620 adet şarj cihazı, 327 adet hava nemlendirici, 186 adet projeksiyon cihazı, 180 adet oyun konsolu, 177 adet ışıklı disko topu ve 53 adet müzik çalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.