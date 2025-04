Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nin 1 milyonuncu ziyaretçisi minik Elisa Uslu oldu.

Sanatla tarihi birleştirerek Gazi şehrin kahramanlık destanı olan Fransız Orduları’na karşı yapılan Antep Savunması’nı tüm yönleriyle anlatan 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi 4’üncü yılında 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

Aydın’dan Gaziantep’e akrabalarını ziyarete gelen Cihan ve Nazife çiftinin 5 yaşındaki kızları Elisa, kapıda müze görevlileri tarafından alkışlarla karşılanırken minik kıza plaket verildi, bisiklet hediye edildi.

Müzeyi annesi, babası ve babaannesi ile beraber gezen Elisa, yetkililerden bilgi aldı, tabloları ve eserleri inceledi. Minik Elisa, müzeyi beğenirken tabloları ebeveynleriyle hayranlıkla izledi.

"Kızım bugün de kendi şansını yine yansıttı etrafına"

1 milyonuncu ziyaretçinin kızları olmasından dolayı yaşadıklarını aktaran, Gaziantepli olan baba Cihan Uslu, müzeyi ziyaret etmeden Aydın’a dönmenin büyük bir kayıp olacağını ifade ederek, "Çok anlatıldı burası, çok övüldü. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Kızımın bize hep şans getirdiğini düşünüyorduk. Kızım bugün de kendi şansını yine yansıttı etrafına. Müze, kahramanlık mücadelesini fazlasıyla yansıtmış. Çizerlerin, dekorasyonlardan sorumlu herkesin yöneticilerin ellerine sağlık gerçekten fazlaca realistik her şey. Atalarımızın dökülen kanları, fedakarlıkları, buradaki tarihi örüntüyü bizzat hissetmek çok güzel çok gurur verici. Sağlıkçı olarak baktığımızda burada bizi ayrıca hem yaraladı hem de gururlandırdı. Buradaki meslektaşlarımızın, meslek büyüklerimizin verdikleri ayrıca sıhhiye alanında verdikleri mücadeleler de çok takdire şayan, imkansızlıklar içinde imkanlar sunmaları burayı her Gaziantep’li değil, her Türk vatandaşı hatta Türkiye’de yaşayan herkes bir şekilde yolunu düşürerek deneyimlemeli" dedi.

"Emeği olan herkese ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz"

Anne Nazife Uslu ise müzeyi gezerken çok duygulandıklarını ifade ederek, "Biz de hekim olduğumuz için özellikle hekimlerin gösterdiği fedakarlıklar, yaralılara yaptıkları müdahalelerin sergilendiği tabloda çok duygulandık. Sağlık çalışanları her zaman fedakar olmuştur ama savaşta ayrı bir fedakarlık gerektiriyor. Burayı inşa eden, düşünen, her noktasında emeği olan herkese ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müze hakkında

Resim çalışmaları ünlü Rus ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlanan 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2379 kilo olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor.

Ziyaretçileri Antep Savunması yıllarına götüren ve tarihten izler barındıran müzede bulunan eserlerin birçoğu Antep harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlandı.