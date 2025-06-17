Gayrimenkul sektörü ‘GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde buluştu.ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından düzenlenen 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da “Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede, başta GYO ve PGYF’ler olmak üzere sermaye piyasası araçlarının gayrimenkul sektöründeki yeri ve sunduğu imkânlar detaylı şekilde ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda” diye konuştu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da JW Marriott Ankara’da gerçekleştirildi. Gayrimenkul sektörünün güncel ihtiyaçlarını ve finansman sorunlarını odağına alan 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde, yüksek faiz ortamında sektöre yön verecek yeni finansman modelleri ve sermaye piyasası araçları kapsamlı biçimde ele alındı.

Zirveye, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey temsilciler ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve çok sayıda sektör profesyoneli katılım gösterdi.

“Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” ana temasıyla, “Gayrimenkul Geliştirmede Sermaye Piyasası Araçları Devrede” başlığı altında gerçekleştirilen zirvenin sunuculuğunu gazeteci ve anchor Elif Saygılıer üstlendi. Zirvenin açılış konuşmalarını ise GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazineden Sorumlu Bakan Yardımcısı Osman Çelik yaptı.

“GAYRİMENKUL KAYNAK, SERMAYE, GÜVEN VE ZEKÂ İLE İNŞA EDİLİYOR”

2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Bugün burada, sektörümüzün geleceğini etkileyen çok kritik bir başlık altında bir aradayız: ‘Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği.’ Gayet iyi biliyoruz ki gayrimenkul sadece taş, toprak ve betonla değil; kaynakla, sermayeyle, güvenle ve zekâ ile inşa ediliyor. Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırım yapmak kadar; o yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, güçlü bir portföy kadar; o portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda. Bugün GYO’lardan GYF’lere, proje fonlarından yatırım sertifikalarına, halka arzlardan temettü rejimlerine pek çok başlığı birlikte masaya yatıracağız. Bu yılki zirvemizi, ekonomi politikalarının tam merkezine oturmuş bir içerikle kurguladık. Çünkü artık gayrimenkul sektörü yalnızca bir yatırım aracı değil, ekonominin kendisi” diye konuştu.

“GYF’LERİN BÜYÜKLÜĞÜ 160 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise küresel ve yerel piyasalardaki değişimlerle birlikte gayrimenkul sektörünün finansman yapısının da evrilmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Özellikle finansmanın çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk haline geldi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Gayrimenklul Yatırım Fonları (GYF), Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları, Gayrimenkul Sertifikaları gibi enstrümanlar yatırımcıların doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimenkul sektörüne erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle GYO’ların, yatırımcılara düzenli gelir ve değer artışı potansiyeli sunması, bu araçların cazibesini artırıyor. Bugün geldiğimiz noktada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören 49 GYO’nun aktif büyüklüğü 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,3 Trilyon TL’ye, piyasa değeri ise 545 Milyar TL’ye ulaştı. Diğer taraftan mevzuatımıza en son kazandırmış olduğumuz Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının sayısı 47’ye, toplam büyüklüğü ise yaklaşık 35 Milyar TL’ye yükselerek bu düzenlememizin uygulamada yansımalarını görmeye başlamış durumdayız. Tüm GYF’lerin ise 265 adet ile 160 Milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm ve güvenli konut projelerinin finansmanı konusunda gayrimenkul sertifikasını önemsiyoruz. Bugün bu konu müstakil olarak bir oturumda ele alınacak.

Önümüzdeki dönemde hem yatırımcıların haklarını koruyacak hem de sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni finansal enstrümanların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.