Dünya Motosurf Şampiyonası öncesi Çeşme’de Kaymakam Mehmet Maraşlı başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

21-22 Haziran tarihlerinde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dünya Motosurf Şampiyonası’nın 3. Ayak Yarışı öncesi, organizasyonun tüm yönleriyle ele alındığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Çeşme’de yapıldı. Kaymakam Mehmet Maraşlı başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Akın Satkan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yavuz Yaşar, Ulusoy Çeşme Liman Başkanı Ahmet Olcay Filiz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, federasyon ve yarış yetkililerinin yanı sıra Belediye yetkilileri katıldı. Toplantıda, organizasyon sürecinde alınacak güvenlik, sağlık, altyapı, tanıtım ve şehir içi etkinlik önlemleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Motosurf Şampiyonası, Çeşme’nin uluslararası tanıtımına güç katacak

Toplantıda konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir’in gözde turizm destinasyonlarından biri olan Çeşme’nin bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak bölge turizmine katkı sunduğunu vurguladı. Maraşlı, "Böylesi prestijli bir etkinliği bölgemize kazandıran Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Dünya Motosurf Şampiyonası, dünyanın en önemli sporcularını Çeşme’de buluşturacak ve bölgenin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sağlayacak.