Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, " Gastro Antep’te Koruyucu Aileler Yarışıyor" programının final etabı gerçekleştirildi. GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kamil Pekaydın ve Öğr.Gör. Meryem Nisa Kerkez koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, koruyucu aileler yeteneklerini sergiledi ve bu özel ailelerin toplumsal bilinçlenme adına katkıları vurgulandı.

Yarışmanın 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen ön eleme etabında, 20 koruyucu ailenin evlerine misafir olundu. Katılımcılar, geleneksel Gaziantep mutfağının lezzetleri olan kuru dolma ve yaprak sarma ile yarıştı. Yarışmanın ilk etabının ardından, jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 5 koruyucu aile ise GAÜN Aşçılık Programı öğrencilerinin desteğiyle ekşili ufak köfte yemeği ile yeteneklerini sergiledi.

Etkinliğe onur konuğu ve jüri üyelerinden biri olarak Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in eşi Neslihan Çeber katıldı. Yarışmada Fatma-Nihat Karadal ailesi birinci olurken, Ayfer-Fatih Yemez ailesi ikinci, Elif-Genç Koca ailesi ise üçüncü oldu. Program sonunda katılımcılara kupaları takdim edildi.

Programa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Dilara Bahtiyar Sarı, etkinliğin koruyucu ailelik konusundaki farkındalığı artırma konusunda önem taşıdığını belirtti.

Programa katkı sunan herkese teşekkür eden Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de, “Koruyucu ailelerimizin her zaman yanındayız. Koruyucu aile sayısının artmasını ve daha fazla çocuğumuzun bu hizmetten faydalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri de ’Gastro Antep’te Koruyucu Aileler Yarışıyor’ etkinliğiydi. Koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Kalkınma, Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) Başkanı Sabiha Doğan ise dernek olarak koruyucu aile hizmetinin tanıtımını ve Gaziantep’te yaygınlaşmasını sağlamak için her türlü desteği vereceklerini belirtti.