Ulusal Beslenme ve Gastronomi Sempozyumu, Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde şeflerin sunumlarıyla devam etti.

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. ve aynı zamanda Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat, yerel lezzet tomara tavası ile misafirlerin karşısına çıktı. Murat, 'Benim kırmızı çizgim tomara tavası. Çünkü bu bölgede hepimizin çocukluğunda annelerimizin yaptığı bir tomara tavası hikayesi vardır. Bölgemizde farklı isimlerle biliniyor. Bizler derneğimizi ilk kurduğumuzda arkadaşlarımıza ilk alacağımız coğrafi işaret tescilinin tomara olacağını söyledik. Gastronomi dünyası için bu değerleri yalnızca bir yemek olarak değil, birer kültürel veri olarak belgelemek ve korumak akademik bir zorunluluktur. Tomara otu, bölgenin biyolojik ve kültürel kimliğini bir arada taşıyan nadide miraslardan biridir. Kaygana ve kuymak artık neredeyse tüm ticari mekanlarda bulunuyor. Trabzon'da kahvaltı ya da ara sıcak olarak sunulabilecek yemeklere baktığımızda tomara tavasının da bazı işletmelerde yer bulduğunu görüyoruz. Ürünümüz hane içerisinden ticari işletmelere inmiş durumdadır' dedi.

Emre Murat sunum sonrası sahnede tomara tavası pişirdi.

Öte yandan etkinlikte Pekünlü Merkez Pide'den Engin Usta tarafından kuymak yapıldı.