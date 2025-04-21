Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne (GİBTÜ) gerçekleştirdiği ziyarette Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün özel sunumuyla karşılandı. Geleneksel lezzetleri modern tekniklerle buluşturan öğrenciler, katmer ikramıyla YÖK Başkanı ve beraberindeki heyette büyük beğeni uyandırdı.

Ziyaret kapsamında GİBTÜ’nün akademik ve fiziki altyapısını inceleyen YÖK Başkanı Özvar, Gastronomi Bölümü’nün hazırladığı özel menüyle ağırlandı. Öğrencilerden Abdulvahap Asi, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti katmeri bizzat hazırlayarak sunarken, diğer öğrenciler de profesyonel servisleriyle misafirlerin takdirini topladı.

El emeğiyle yoğrulan katmer, modern sunum teknikleriyle harmanlanarak protokol üyelerine takdim edildi. YÖK Başkanı Özvar, öğrencilerin yetkinliğini ve geleneksel lezzetlere kattığı yenilikçi bakışı övgüyle dile getirdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin öğrenci odaklı eğitim anlayışının bir yansıması olan bu etkinlik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün hem yerel değerleri koruduğunu hem de küresel trendleri takip ettiğini bir kez daha kanıtladı.

YÖK Başkanı’nın ve protokol üyelerinin memnuniyetlerini dile getirdiği bu özel sunum, GİBTÜ’nün nitelikli eğitim anlayışının ve öğrenci yetkinliklerinin bir yansıması olarak hafızalarda yer etti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, geleneksel değerlerimizi modern dokunuşlarla geleceğe taşımaya devam ediyor.