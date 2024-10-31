Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 66 milyar 950 milyon 363 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 66 milyar 950 milyon 363 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 trilyon 877 milyar 835 milyon 339 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 170 milyar 612 milyon 162 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 70 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 25,9 büyüme ile 2 trilyon 016 milyar 989 milyon 892 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,8, özkaynak kârlılığı yüzde 32,9, aktif kârlılığı ise yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “2024 yılının üçüncü çeyreği, enflasyonla mücadelenin ön planda olduğu ve bu doğrultuda sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğü bir dönem olarak şekillendi. Makro ihtiyati tedbirlerle pekiştirilen para politikası, fonlama maliyetleri üzerindeki baskının devam etmesine yol açtı. Bu durum, Türk lirası kredi-mevduat marjları üzerindeki baskının daha da yoğunlaşmasına neden oldu. Ancak, müşteriyi önceliklendiren büyüme yaklaşımımız, ekonomik koşulların sıkılaştığı dönemlerde dahi bizi farklı kılmayı sürdürüyor. Bu yaklaşımımız müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler ve onların öncelikli banka tercihi olmamız sayesinde, bu çeyrekte de özel bankalar arasında Türk lirası kredilerde ve Türk lirası müşteri mevduatlarında liderliğimizi korumayı başardık. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve kredi kartlarında aldığımız güçlü pazar payı ile TL kredi büyüklüğümüzü 1 trilyon TL’nin üzerine çıkardık’’ dedi.

Akten, dijitalleşme yolculuğunun önemine dikkat çekerek sözlerine devam etti: “Bugün geldiğimiz noktada, artan çevikliğimiz ve verimliliğimiz, sadece bankamızı değil, müşterilerimizin yaşamlarını da olumlu yönde dönüştürüyor. Kredi süreçlerimizde tamamen dijitalleştirmeye odaklandık; bu, bireylerin ve şirketlerin ihtiyaçlarına hızla çözüm sunmamızı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl tüzel ve şahıs firmaları için sunduğumuz dijital taşıt kredisi hizmetini bu çeyrek itibarıyla bireysel müşterilerimizin de kullanımına sunduk. 25 yıldır teknolojiye yaptığımız 5 milyar dolarlık yatırım sayesinde, bugün 16,3 milyon dijital müşterimiz var. Bu rakamlar sadece birer sayı değil; her bir müşteri, bankamızın sunduğu teknolojik çözümlerle hayatlarını kolaylaştıran somut sonuçlar elde ediyor. Ödeme sistemleri alanında geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler de bu dönüşümde önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin öncü mobil cüzdan uygulamalarından biri olan BonusFlaş, bugün 5,5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı ve artık farklı banka kartlarıyla da QR ile ödeme olanağı sunarak kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.’’

Garanti BBVA’nın finansal hizmetlerinin yanı sıra iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Akten, “18 yıldan uzun süredir çevre, enerji verimliliği, sosyal eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitime erişim, döngüsel ekonomi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi konularda çalışmalarımız bulunuyor. Avantajlı finansman mekanizmalarımız ve danışmanlık hizmetlerimizle müşterilerimizin de bu dönüşümün parçası olmasını teşvik ediyoruz. Özellikle enerji verimliliği yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, sürdürülebilir üretim modelleri, yakıt dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi kritik dönüşüm alanlarına yönelik finansman ve danışmanlık çözümlerimizle, müşterilerimizin dönüşümlerinin hızlanması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Sözlerine son verirken başarılarının ardındaki en önemli unsurlara dikkat çeken Akten, “Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bize duyduğu güven, açıkladığımız güçlü finansal sonuçlarda ve Türkiye’nin en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olmamızda açıkça görülüyor. Önümüzdeki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışarak müşterilerimize ve paydaşlarımıza değer katmayı sürdürürken, Garanti BBVA’yı daha da ileriye taşıyacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler şöyle açıklandı:

Ortalama aktif kârlılığı yüzde 3.5 oldu.

Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 32.9 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 170 milyar 612 milyon 162 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 10.9, yüzde 12.1 ve yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 25.9 büyüdü ve pazar payı yüzde 10.4 seviyesine geldi.

Vadesiz müşteri mevduatların, toplam müşteri mevduatları içindeki payı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12.1 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 15.8 seviyesinde gerçekleşti.

Donuk alacak oranı yüzde 2.1 seviyesinde gerçekleşti.