Hepsiburada, Intel ve Lenovo, Türkiye’nin Gamestar’ını bulmak için önemli iş birliğini hayata geçiriyor. Gamestar Turnuvası için başvurular başladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Intel ve Lenovo’nun güçlerini birleştirdiği ‘Gamestar’ turnuvası, fiziksel ve online turnuvalar ile oyuncuları sahneye çağırıyor. Türkiye’nin Gamestar’ının belirleneceği, cesaretin, stratejinin ve yapay zekanın öne çıkacağı turnuva, 6 Temmuz, saat 18.00’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul’da başlıyor. Gamestar Turnuvası’nda oyun dünyasının en sevilen yapımlarından FC25 üzerinden, heyecan verici bir PC turnuva deneyimi sunulacak. Cesaretin, stratejinin ve teknolojinin kesişiminde konumlanan organizasyonda farklı şehirlerde yapılacak fiziksel ve online turnuvalar ile Büyük Final’de sahneye çıkacak 8 finalist belirlenecek.

Türkiye’nin Gamestar’ı sahneye çıkıyor

Yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz’da İstanbul Zorlu Center’da ilk oturumu gerçekleşecek olan Gamestar, fiziksel ve online olmak üzere toplam 8 turnuva etabıyla eğlenceli anlar ve sürpriz hediyeler ile gamerları bir araya toplayacak. Turnuva sonunda İstanbul’da düzenlenecek büyük finalde ise, en iyi 8 oyuncu büyük ödül için mücadele edecek. Şampiyon oyuncu, 500 bin TL değerinde Hepsiburada hediye çekiyle ödüllendirilirken; ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL değerinde hediye çeki verilecek, ayrıca sürpiz hediyeler ve eğlenceli aktivasyon alanları ile unutulmaz bir deneyim sunacak. Başvurmak isteyen oyuncular e-ticaret platformu üzerinden oluşturulan özel başvuru sayfası aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Gamestar turnuvası, yalnızca bir rekabet platformu değil; aynı zamanda teknoloji ve oyuncu kültürünü buluşturan kapsayıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.