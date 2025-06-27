Ankara’da duraktaki yolcuyu almadığı iddia edilen otobüs şoförü ile duruma öfkelenen vale arasındaki demir çubuklu kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir otobüs durağında meydana geldi. İddialara göre, durağın karşısındaki alışveriş merkezinde çalışan vale, yolcuyu almadan ilerleyen otobüs şoförüne öfkelendi. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, korku dolu o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.