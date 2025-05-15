Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yapılan ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"1- Trabzonspor Kulübü’nün 14.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Galatasarya Kulübü’nün 14.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Trabzonspor Kulübü’nün kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Trazonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve "tehdidi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."