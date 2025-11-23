Sebahattin Tekin: "Teknik direktörlük artık bir meslek değil, çok boyutlu bir mücadele"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA