Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de gelecek hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oldu. Mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86’ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor’u ağırlayacak.