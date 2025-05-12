Adana’da Galatasaray forması giyen bir çocuk, 3 genç tarafından sokak ortasında yerde sürüklendi. Yakalanan şüphelilerin "Şaka yaptık" diyerek ifade verdiği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.D., sokakta yürüdüğü sırada arkasından mopedle yaklaşan İ.T., A.S. ve K.O. adlı şüpheliler, H.D.’yi yerde sürükledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis şüphelileri tespit edip yakaladı.

Şaka amaçlı yapılmış

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.