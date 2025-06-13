Bolu’nun Merkez ve Gerede ilçelerinde kaçak ağaç kesimi yaptıkları belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. 792 göknar ağacının kesilmesiyle ilgili davada, 4 sanığa 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis ve toplamda 2,5 milyon TL adli para cezası verildi. 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Bolu’nun Merkez ve Gerede ilçelerinde toplam 792 kök göknar ağacının kaçak olarak kesilip Ankara’ya sevk edildiği iddiaları üzerine, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bolu, Yeniçağa ve Zonguldak’ın Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda İ.A., A.A., S.B. ve Ankara’da bulunan F.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmıştı.

Gerede 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 4’ü tutuklu toplam 10 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar, pişman olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Karar

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, zincirleme şekilde suç işlediklerine hükmettiği İ.A.’ya 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, F.A.’ya 8 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, S.B. için 10 yıl hapis ve 800 bin lira adli para cezası, C.G.’ye 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. Ayrıca sanıklar İ.A., F.A. ve S.B.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi, C.G. hakkında ise cezası kesinleşene kadar adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Sanıklardan A.A., U.A., R.Ş., T.A., İ.K. ve H.İ.Y. hakkında ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.