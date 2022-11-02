Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.