İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce vatandaş, yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü’ne akın etti. Gazze mitingine tekneleriyle destek veren balıkçılar da meşaleler yakıp, Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, “Dünyayı uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir güneş doğuyor” sloganlarıyla Galata Köprüsü’ne yürüdü. Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun geçen yıl 1 Ocak’ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşe balıkçılar da tekneleriyle destek verdi. Balıkçılar meşaleler yakıp, Türk ve Filistin bayrakları salladı.