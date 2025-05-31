Esenyurt Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro oyunu, izleyiciden tam not aldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Yazarlığını ve yönetmenliğini Cengiz Küçükkavvaz’ın üstlendiği oyun, geleneksel Türk tiyatrosu ögelerini günümüze taşıyan kurgusu ve renkli karakterleriyle büyük beğeni topladı. Kostümleri, dekorları ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken oyunda, hem kahkaha hem de nostalji hâkimdi. Salonu dolduran seyirciler, gösterim sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, ilçede kültür-sanatın gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Yetkililer, tiyatroya gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtirken, bu tür organizasyonların artarak süreceğinin altını çizdi. Vatandaşlar ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

"İlk Kez Tiyatroya Geldim"

İlk kez tiyatroya geldiğinin altını çizen Nurgül Demirci, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aslını söylemek gerekirse; ben tiyatroya ilk defa geldim. Çok da hoşuma gitti. Bundan sonrasında da daha sık tiyatroya gideceğim. Bu anlamda belediyenin düzenlemiş olduğu bu etkinlik benim için çok manidar. Buradan Esenyurt Belediyesi’ne ve bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."