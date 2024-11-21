Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” konulu panel düzenlendi.

FÜ’de ‘Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele’ konulu panel düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. Edibe Pirinçci, Prof. Dr. Sevda Korkmaz, Doç. Dr. M. Gürkan Gürok ile Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tuncer tarafından madde bağımlılığı ve bağımlılığın psikolojik ile sosyolojik boyutları ele alındı.