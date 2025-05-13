Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nde turizm sezonu açıldı. Vadinin kalbinde yer alan Ayazini köyü, tarihi ve doğal güzellikleriyle 2025 turizm sezonuna hızlı giriş yaparken, ziyaretçi sayısının bu yıl 700 bini aşması bekleniyor.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya yerleşimleri, oyma kiliseler ve peri bacalarıyla açık hava müzesini andırıyor. 2024’te 520 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan köyde, bu sezon 700 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan "Ayazini Köyü Sokak Sağlıklaştırma ve Turizm Altyapısı Geliştirme Projesi" çerçevesinde köyde altyapı yenilenerek 50’ye yakın taş yapı restore edildi. 800 metrelik turistik rota düzenlendi, yürüyüş yolları, seyir terasları ve danışma ofisleri inşa edildi.

Esnafın geliri arttı

Sosyal medya tanıtımları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, doğa yürüyüşü, bisiklet rotaları ve kamp alanlarıyla da ilgi görüyor. Gelişen turizmle kadın kooperatifleri ve yerel esnafın geliri ciddi oranda arttı. Köyde el işi ürünler, yöresel yiyecekler ve hediyelik eşya satışı yapan esnaf, sezona yüksek beklentilerle başladı. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk, satışlara doğrudan yansıdığı kaydedildi. Yerel üreticiler, sosyal medya sayesinde bölgenin daha fazla tanınmasının da ilgiye katkı sağladığını belirtiyor.

Yürüyüş rotaları bir çok etkileyici eserle dolu

2024 yılında yüzde 40’a varan satış artışı kaydedilen köyde, bu yılın daha verimli geçeceği ifade edildi. Esnaf, yapılan restorasyon ve altyapı yatırımları sayesinde köyün daha cazip hale geldiğini, bu durumun da ticareti olumlu etkilediğini ifade etti.

Frig Vadisi’nde yer alan Ayazini köyü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Köyü ziyaret eden turistler, tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgeye hayran kaldıklarını belirtti. Ziyaretçiler, özellikle kaya oyma yapılar ve yürüyüş rotalarının etkileyici olduğunu ifade etti.