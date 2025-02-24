Fransa’da çoğunluğu çocuk 299 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan doktorun davası bugün başladı.

Fransa’da şu ana kadar görülmüş en büyük cinsel istismar davalarından biri bugün Vannes bölgesinde başladı. Eski bir cerrah olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, çoğunluğu çocuk 299 hastasına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Morbihan Ceza Mahkemesinde 4 ay sürmesi beklenen davada yüzlerce mağdurun ifadesi dinlenecek.

Dava kapsamında 1989-2014 yılları arasında yaşları ortalama 11 olan 158 erkek ve 141 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları incelenecek. Soruşturma belgelerine göre pedofil doktor, çocuklara hastane odalarında yalnızken cinsel saldırılarda bulundu, bazı hastalar ise anestezi altındayken cinsel istismara uğradı.

Hapis cezasına çarptırılmıştı

Scouarnec, 2005 yılında pedofili içerikli materyaller bulundurmak ve ithal etmekten suçlu bulunmuş ve 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski doktor aldığı cezaya rağmen, bir sonraki yıl bir hastanede pratisyen hekim olarak çalışmaya başlamıştı. Scouarnec, 2017 yılına kadar kamu hastanelerinde çalışmaya devam etmişti.

Pedofil doktorun 2017’de komşularının evindeki 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Scouarnec’in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla fotoğraf, 650 video ile kendisini bir pedofil olarak tanımladığı ve eylemlerini ayrıntılı olarak açıkladığı günlükler bulunmuştu. Scouarnec hakkında incelemeler devam etmiş ve 2020’de iki yeğeni de dahil olmak üzere 4 çocuğa cinsel istismardan suçlu bulunarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.