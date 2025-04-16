Fransız emekli Bibicnne Patrice, motosikletiyle çıktığı uzun yolculukta anlamlı bir projeye imza atıyor. Patrice, Fransa’daki motosiklet gruplarının desteğiyle topladığı; 4 bin adet boya kalemini, Türk Cumhuriyetlerindeki fakir çocuklara ulaştırmak üzere yola çıktı.

Erzurum’un Oltu ilçesinden geçtiği sırada, Oltulu Siyah İnci Motosiklet Grubu’nun misafiri olan Patrice, ilçe halkının ve motor tutkunlarının yakın ilgisiyle karşılaştı. Grup Başkanı Kaan Yavuz ve üyeleri, Patrice’yi Oltu’da ağırlayarak ona hem dinlenme imkânı sundular hem de motosikletindeki teknik arızaları giderdi. Geceyi Oltu’da geçiren Patrice, sabah Türk usulü kahvaltının ardından yola çıkmadan önce, teknik destek için Oltulu motor ustası Hüseyin Şahin’in yardımıyla motosikletindeki sorunları çözdü.

Siyah İnci Motosiklet Grubu Başkanı ve Oltulu esnaf Kaan Yavuz, projeyi duyduklarında çok etkilendiklerini belirterek, "Bay Patrice’yi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Kendisi Fransa’dan Japonya’ya kadar sürecek, yaklaşık yedi ay devam edecek bir yolculuğa çıkmış. Bu süre boyunca, daha önce boya kalemiyle tanışmamış çocuklara 4 bin adet kalem hediye etmek istiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen desteği verdik. Teknik problemlerini çözdük ve bugün uğurlayacağız. Bu anlamlı projesinden dolayı kendisini tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz" dedi.

Oltu’da gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Fransız gezgin Patrice ise Siyah İnci Motosiklet Grubu üyelerine teşekkür ederek Türk misafirperverliğini asla unutmayacağını söyledi.