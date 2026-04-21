Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, basketbol şubesinin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar sürecinde sağladığı 5 milyon TL'lik destek nedeniyle Folkart'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmakta zorlanırken, kentin önde gelen markalarından Folkart'tan önemli bir destek geldi.

Geçtiğimiz hafta sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Bahçeşehir Koleji deplasmanı öncesinde Folkart, kulübe 5 milyon TL'lik finansal katkı sağlayarak gerekli ödemelerin yapılmasına yardımcı oldu. Ayrıca bu önemli maçın kazanılması halinde 30 bin dolarlık galibiyet primi açıkladı.

Karşıyaka, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ligde kalma yolunda kritik bir adım atarken, Folkart'tan gelen destek de moral kaynağı oldu. Folkart bununla da yetinmeyerek, sezonun kalan bölümündeki galibiyetler için de prim sözü verirken, ligde kalma hedefinin gerçekleşmesi halinde 100 bin dolarlık ek başarı ödülü vereceğini açıkladı.

'Folkart ailesine teşekkür ediyoruz'

Bu desteklerin ardından Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş da Folkart'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sağlanan katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cicibaş, kulübün içinde bulunduğu süreçte bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Cicibaş, 'Folkart'ın kıymetli desteği sayesinde sporcularımıza yapılması gereken ödemeler maç öncesinde ivedilikle yerine getirilmiştir. Sağlanan bu katkı, takımımızın moral ve motivasyonuna önemli ölçüde yansımış, sahada elde edilen galibiyetin en değerli unsurlarından biri olmuştur. Zor günlerimizde yanımızda olan Folkart ailesine, Karşıyaka camiası ve taraftarlarımız adına içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.