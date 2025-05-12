Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), müşteri memnuniyetini ve enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla şebeke altyapısında kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şebeke altyapısının güvenilirliği ve kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar ile Fırat EDAŞ, abonelerine kesintisiz ve daha iyi hizmet sunuyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde artan ihtiyaçlara hazırlık ve muhtemel arızaları önleme hedefiyle yapılan geçici planlı kesintiler, uzun vadede abone memnuniyetini artıran daha güvenli enerji arzını mümkün kılıyor. Elektrik dağıtım hizmetinde kalite ve sürdürülebilirliği ön planda tutan Fırat EDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde enerji arzının güvenilirliğini, kalitesini ve kapasitesini artırmak için planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen altyapı yenilemeleri ve modernizasyon çalışmaları, gelecekte oluşabilecek arızaların önüne geçilmesini sağlarken, müşterilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunulmasının da temelini oluşturuyor.

Özellikle mevsim geçişleri gibi enerji talebinin arttığı dönemlerde önleyici bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Fırat EDAŞ yetkilileri, elektrik hatları, trafolar ve bağlantı noktalarında yapılan planlı müdahalelerin enerji arzında sürekliliği güvence altına aldığını vurguluyor. Bu çalışmalar sayesinde aşırı yüklenme riskleri azaltılıyor, enerji kayıpları minimize ediliyor ve şebekenin genel verimliliği artırılıyor. Bu bakımlar, şebekede oluşabilecek arızaların önüne geçmek, aşırı yüklenme kaynaklı riskleri minimize etmek ve enerji kayıplarını azaltarak verimliliği artırmak için hayati önem taşıyor.

Dış etkenlere karşı önleyici müdahaleler, arızaları oluşmadan gideriyor

Ayrıca, ağaçların hatlara teması, kuş göçlerinin neden olabileceği hasarlar gibi dış etkenlerin potansiyel arıza oluşturmasını engellemek amacıyla da belirli dönemlerde budama ve hat temizliği gibi planlı faaliyetler yürütülüyor. Bugün yapılan kısa süreli ve planlı kesintiler, yarın yaşanabilecek daha uzun süreli ve ani arızaların önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.

Fırat EDAŞ, yasal yükümlülükleri ve şeffaflık ilkesi gereği, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintilerini, etkilenen bölgeler ve tahmini süreleri belirterek, en az 72 saat öncesinden abonelerine duyuruyor. Bu duyurular, şirketin resmi internet sitesi ve ilgili diğer iletişim kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

Planlı çalışmaların aboneler üzerindeki etkisini en aza indirmek için tüm önlemleri alan ve çalışmaların belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlanması için azami gayreti gösteren Fırat EDAŞ abonelerine sağladığı enerji hizmetinin kalitesini ve sürekliliğini en üst düzeyde tutmak için altyapı yatırımlarına ve bakım faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi. Planlı kesintiler sırasında abonelerin dikkatli olmaları, elektrikli cihazları devreden çıkarmaları ve jeneratör kullanılıyorsa güvenlik önlemlerini almaları önem arz ediyor.