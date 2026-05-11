Türkiye'nin bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği fındık ihracatında, miktar bazında düşüş yaşanmasına rağmen birim değerdeki artış sayesinde döviz girdisinde yükselme kaydedildi. Kilogram başına ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 8,19 dolardan 13,9 dolara yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, bu yılın ocak-nisan döneminde 71 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 990 milyon 967 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildi. Geçen yılın ilk 4 ayında 103 bin 397 ton olan ihracat 2026'nın aynı döneminde yüzde 31 düşerek 71 bin 315 tona geriledi. Miktarda düşüşe rağmen ihracat değerinde geçen yıla göre yüzde 17 artış sağlanarak 847 milyon dolardan 991 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl 4 ayda, tüm ürünlerde fındık ihracatında ortalama kilogram başına 8,19 dolarlık bir değere yakalanırken, bu yıl kilogram başına ihracat 13,9 dolara çıktı.

Polonya'da 15,94 dolara ulaşıldı

En fazla fındık gönderilen ülkelerin başında gelen Almanya'ya 4 ayda 274 milyon 104 bin dolarlık ürün ihraç edilirken, kilogram başına değer 14,38 dolar olarak gerçekleşti. Kilogram başına ihracat değerinde en iyi rakam Polonya'da yakalandı. Türkiye'nin fındık ihracatında 4'üncü sırada bulunan Polonya'ya kilogram başına ihracat 15,94 dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi 15,47 dolarla Brezilya izlerken, söz konusu değer İtalya'da 14,64 dolar, Fransa 14,7 dolar, İspanya'da 11,4 dolar oldu.

Mısır'a fındık ihracatında patlama

Yılın ilk dört ayında Türkiye'den 104 ülkeye ihracat yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Brezilya oldu. Almanya'da ihracat miktar olarak yüzde 14 gerileyerek 19 bin 62 tona düşse de değer açısından yüzde 54'lük bir artış yakalanarak 274 milyon 104 bin dolarlık bir rakama ulaşıldı. İtalya'ya ihracat yüzde 51 ile hem miktarda, yüzde 15 ile hem de değerde düşüş görüldü. Mısır'a fındık ihracatında ise adeta patlama yaşandı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 391 ton ürün gönderilen Mısır'a ihracat bu yılın aynı döneminde 4,37 katına ulaşarak bin 711 tona çıktı. Mısır'a ihracat değer açısından ise 7,44 katına çıkarak 19 milyon 293 bin 416 dolar oldu. Bu ülkeye kilogram başına ihracat değeri 11,27 dolar olarak gerçekleşti.

Mısır'ın ardından ihracat artışında Güney Kore öne çıktı. Bu ülkeye yapılan ihracat, miktar bazında yüzde 60 artışla 427 tona, değer bazında ise yüzde 207 yükselerek 8 milyon 224 bin dolara çıktı.