Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Uluslararası Turizm Gazetecileri Federasyonu (FIJET) heyetini ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri, Tarsus’un tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek adına düzenlenen turizm rotası turunda ağırladı.

Gezi, Tarsus’un simgelerinden biri olan Kleopatra Kapısından başladı. FIJET üyeleri, Başkan Ali Boltaç eşliğinde duvar boyama sanatının hayat bulduğu sokakları adım adım keşfetti. Renkli anlara sahne olan gezide, misafirlerle birlikte duvarlara resimler yapıldı.

Tur kapsamında tarihi yapılar gezildi ve heyet tarafından büyük ilgi gördü. Ardından şehrin kalbinde kurulan Yeryüzü Pazarında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, yöresel lezzetleri tattı, hem esnafla hem de halkla yakın temas kurdu. Tarsusluların görüş ve önerilerini dinledi.

Turun en dikkat çekici duraklarından biri ise Kırkkaşık Bedesteni oldu. Titizlikle işlenmiş dönemin ticaret hayatına ışık tutan bu yapı, konuklara hem tarihi hem de kültürel bir pencere sundu. Gezi kapsamında ayrıca Saint Paul Kuyusu, Donuktaş ve Tarihi Tarsus Evleri de ziyaret edildi. FIJET üyeleri, kentin köklü geçmişiyle günümüz yaşamını harmanlayan bu turdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Hikayemizi tüm dünyaya birlikte taşıyacağız"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç geziyi şöyle özetledi, ’’Bugün attığımız her adım, Tarsus’umuzun dünya turizm haritasındaki yerini sağlamlaştıracak. Sanatla, tarihle ve halkımızın katılımıyla inşa edeceğimiz gelecek vizyonumuzu hep birlikte şekillendiriyoruz. FIJET üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek Tarsus’u anlattığımız bu gezide sizlerle olmaktan onur duyduk, hikayemizi tüm dünyaya birlikte taşıyacağız.’’