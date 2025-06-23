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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliği suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.K. (36) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (51) yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA