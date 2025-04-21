Fetullahçı Terör Örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasından yer alan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler F.B., isimli şahsın Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda Astsubay olarak çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan ve ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.