Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yorumlar