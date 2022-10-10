Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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