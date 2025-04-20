485 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü geleneklerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl bir ilke imza atıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla ve Manisa Fotoğraf Derneği (MaFOD) iş birliğiyle düzenlenecek 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu, 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını ağırlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı destekleyen çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “485 yıllık geleneksel Uluslararası Manisa Mesir Festivali’ni çağdaş sanatın diliyle buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm fotoğraf sanatçılarımızı bu özel maratona davet ediyoruz” dedi.

“Mesir Festivali ve Mesir’in Renkleri” temasıyla gerçekleşecek fotoğraf maratonu, Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerini, sanatın evrensel diliyle buluşturmayı hedefliyor. Festival coşkusunun tüm renklerini ve dinamizmini objektiflere yansıtmayı amaçlayan yarışma, hem amatör hem profesyonel fotoğrafçılara açık olacak. Yarışma boyunca kayıt işlemleri, 22-27 Nisan tarihleri 10.00-18.00 saatleri arasındaKültür Sitesi Lale Salonu’nda yapılabilecek. Katılımcılar, en fazla 4 dijital renkli ya da siyah-beyaz eserle yarışmaya başvurabilecek. Fotoğrafların Manisa sınırları içinde, yalnızca yarışma tarihleri arasında ve kayıt işlemi sonrası çekilmiş olması şartı aranıyor. Belirtilen tarihten önce veya sonra çekilmiş fotoğraflar ile kayıt masasına başvurmadan önce çekilen fotoğraflar ise geçersiz sayılacak.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ FOTOĞRAF SANATÇILARI JÜRİDE YER ALIYOR

Toplamda 150.000 TL ödülün dağıtılacağı yarışmanın jürisinde ise Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçıları yer alıyor. Seçici kurulda Dr. Ahmet İmançer, Dr. AlahattinKanlıoğlu, Dr. Beyhan Özdemir, Dilan Bozyel ve Mehmet Aslan bulunuyor. Maratonun onursal jüri üyeliğini ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek üstleniyor.

“MESİR’İN RENKLERİ SANATLA YAKALANMIŞ ANLARDA DA YAŞAYACAK”

Başkan Zeyrek, bu yıl ilk kez fotoğrafçılar maratonu düzenlediklerini belirterek, “Manisa, tarih boyunca üretimin, kültürün ve sanatın merkezi olmuştur. 485 yıldır devam eden Mesir Macunu Festivali ise bu güçlü kimliğin en görkemli yansımalarından biri. Biz de bu köklü mirası geleceğe taşırken çağdaş sanatlarla da buluşturmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Fotoğrafçılar Maratonu ile amacımız, Manisa'nın tarihini, kültürel zenginliğini ve Mesir Festivali’mizin coşkusunu ülkemizin dört bir yanından gelen fotoğrafçıların bakışıyla belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak. Böylece, Mesir’in renkleri artık yalnızca saçılan macunlarda değil, aynı zamanda sanatla yakalanmış anlarda da yaşayacak. Tüm sanatseverleri ve fotoğrafçılarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.