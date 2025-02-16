Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından, Altıeylül Belediyesi tarafından özel bir etkinlik ile anıldı. Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkıları ve hatırası, bu anlamlı gecede bir kez daha gündeme geldi.

Altıeylül Belediyesi’nden Ferdi Tayfur gecesi

Altıeylül Belediyesi, Ferdi Tayfur’u anmak için anlamlı bir program düzenledi. Etkinlikte ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur’un en bilinen şarkılarından bazılarını seslendirdi. Programa katılım yoğun oldu ve geceye özel anlar yaşandı.

Seninle bir ömür

Geceye Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eşi Hüveyla Şehirli de katıldı. Başkan Şehirli, etkinlik sırasında Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte Ferdi Tayfur’un "Geçen Yıl " şarkısını seslendirdi. Çiftin dans ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Başkan Şehirli, paylaştığı fotoğrafla birlikte, "Seninle Bir Ömür" notunu düştü.

Hatıran yeter

Başkan Hakan Şehirli, gece sonunda yaptığı konuşmada Ahmet Selçuk İlkan ve ekibine teşekkür etti. Şehirli, "Değerli Komşularım, Ahmet Selçuk İlkan ve ekibi bize çok güzel bir gece yaşattı. Biz, Sevgililer Günü haftasında hem Ferdi Tayfur’u analım hem de Ahmet Abi’nin sevgiyi, hüzün ve birlikteliği anlatan şiirlerini dinleyelim istedik. Çok sağ olsun, bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek geceyi anlamlı kılan herkese minnettarlığını ifade etti.