Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada ev sahibi olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar da stat önü ve çevresinde toplanarak maça tezahüratlar söyleyerek hazırlandı. Taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri de kısa sürede tükenmişti.

Yoğurtçu Parkı’nda toplanan bazı taraftarlar da meşaleler ve çalınan davul, zurna ile maçın havasına girdi. Stat çevresinde ise yoğun güvenlik önlemi alınırken, taraftarlar tek tek aranarak kontrollü şekilde stadyum önüne geçişine izin verildi. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.