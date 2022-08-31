Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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