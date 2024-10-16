2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIBA Kadınlar Euroleague: ÇBK Mersin: 88 - Zabiny Brno: 74 FIBA Kadınlar Euroleague: ÇBK Mersin: 88 - Zabiny Brno: 74

Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti dengeli geçerken, sarı-lacivertliler 25-23’lük skorla 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar ikinci sete etkili başlarken, sette skor üstünlüğünü korudu. Fenerbahçe’nin son bölümde başarılı hücumları olsa da Eczacıbaşı ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Üçüncü sette özellikle Melissa Vargas’ın etkili smaçlarıyla sayılar bulan sarı-lacivertliler, seti de kazanarak maçta ikinci kez öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setinde parkeden galip ayrılan 25-21’lik skorla Fenerbahçe oldu ve setlerde durumu 3-1’e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Alkıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Cristina de Souza, Bojana Drca, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Magdalena Stysiak)

Başantrenör: Marco Fenoglio

Eczacıbaşı: Tijana Boskovic, Sinead Jack-Kısal, Alexa Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Dana Rettke, Simge Aköz (L), (Hande Baladın, Tuna Aybüke Özel, Jovana Stevanovic, Beyza Arıcı)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 25-18

Süre: 109 dakika (29, 27, 24, 29)

Kaynak: iha