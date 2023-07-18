Uşak’ta 354 gram Metamfetamin, 4 adet Sentetik Ecza, 1 gram Bonzai, 0,6 gram Kokain, 2 adet Hassas Terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ile yakalanan 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 354 gram Metamfetamin, 4 adet Sentetik Ecza, 1 gram Bonzai, 0,6 gram Kokain, 2 adet Hassas Terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirilirken 10 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 5 şüpheli ise serbest kaldı.